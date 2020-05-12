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Таможенники перекрыли утечку данных из баз ФТС 

ТАСС и ещё 3 24 минуты назад
Таможенники перекрыли утечку данных из баз ФТС
Фото: РИА Новости
Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовные дела после выявления факта хищения данных из единой автоматизированной системы таможенных органов и их дальнейшей продажи в интернете, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На основании собранных таможенниками доказательств возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 272 УК РФ, п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, дача и получения взятки. В настоящее время устанавливается круг причастных лиц и обстоятельства преступной деятельности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным СК, сведения были незаконно получены группой лиц из базы данных Федеральной таможенной службы (ФТС). "Похищенные сведения они реализовывали, в том числе в сети Интернет. В дальнейшем такую информацию использовали недобросовестные участники ВЭД [внешнеэкономической деятельности] для уклонения от уплаты таможенных платежей", — отметили в СК.
Как сообщили журналистам в Северо-Западном таможенном управлении, хищение данных раскрыли подразделения по информационной безопасности и противодействию коррупции ФТС. "Схему вывода данных организовала группа лиц, в состав которой входило должностное лицо таможенных органов. Роли участников преступной группы были четко распределены", — отметили в таможенном управлении.
Информацию о задержании кого-либо из участников хищения и продажи данных в ведомствах не уточнили.
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Происшествия , СКР , Федеральная таможенная служба
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