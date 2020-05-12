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Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11 

РИА Новости 25 минут назад
Трагедия в Красногорске: 11 жертв
Фото: МЧС РФ
Число жертв пожара в частном пансионате в подмосковном Красногорске увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. Ранее сообщалось о девяти погибших. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не был зарегистрирован.
"Двое скончались, один остается на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — ред.), число жертв увеличилось до 11", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , РИА Новости , Красногорск
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