Трагедия в Красногорске: 11 жертв

Число жертв пожара в частном пансионате в подмосковном Красногорске увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.

Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. Ранее сообщалось о девяти погибших. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не был зарегистрирован.