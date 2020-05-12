Россиянин нашел труп при уборке в квартире 

Житель Подмосковья нашел в московской квартире останки, предположительно, бывшего хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина приехал в квартиру, расположенную в старой пятиэтажке в районе Кунцево, чтобы провести уборку: его об этом попросила 80-летняя тетя. Жилое помещении ранее принадлежало ее брату, пропавшему без вести в 2013 году. Племянник, прибыв на место, начал разбирать завалы и внезапно увидел среди мусора кости.

Он вызвал в квартиру полицейских, те передали останки на экспертизу, но это не помогло установить личность скончавшегося человека. Известно лишь, что он умер семь лет назад. Вероятнее всего, россиянин нашел в квартире труп бывшего владельца — тот перестал выходить на связь именно в 2013-м.

В феврале 2020-го аналогичный случай произошел в Калининграде: мужчина, получивший в наследство квартиру, обнаружил на балконе жилого помещения мумифицированное тело пенсионера, которое, предположительно, пролежало там больше десяти лет.