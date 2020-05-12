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Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Тюмени водитель спас дорогостоящую иномарку, рискуя собственной жизнью. Инцидент был зафиксирован на видео. Мужчина вывез автомобиль Lexus из полыхающего ангара, протаранив при этом ворота, а затем, спустя некоторое время, покинул место ЧП.
По предварительным данным, в помещении ангара, где произошло возгорание, находилась станция техобслуживания. Вытаскивать остальные машины из огня приехали спасатели, при этом были задействованы 13 единиц спецтехники и 37 пожарных. Причину крупного пожара предстоит установить экспертам.
Происшествия , Видео , Пожары , Тюмень
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