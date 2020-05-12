Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени 

Тюмени водитель спас дорогостоящую иномарку, рискуя собственной жизнью. Инцидент был зафиксирован на видео. Мужчина вывез автомобиль Lexus из полыхающего ангара, протаранив при этом ворота, а затем, спустя некоторое время, покинул место ЧП.

По предварительным данным, в помещении ангара, где произошло возгорание, находилась станция техобслуживания. Вытаскивать остальные машины из огня приехали спасатели, при этом были задействованы 13 единиц спецтехники и 37 пожарных. Причину крупного пожара предстоит установить экспертам.