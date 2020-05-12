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Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
Изнасилованных россиянок оштрафуют за нарушение самоизоляции
Фото: Lenta.ru
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Материалы в отношении нарушительниц переданы в красноярскую администрацию, которая рассматривает дела по статье 9.1 («Невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий») регионального закона об административных нарушениях. Санкция данной статьи предусматривает для граждан штраф в размере от 100 до 1000 рублей.
В отношении мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над потерпевшими, также составлен протокол о нарушении режима. В МВД пояснили, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введенными из-за коронавируса ограничениями.
Преступление произошло 22 апреля. По данным МВД, ночью к наряду патрульно-постовой службы, находившемуся на маршруте патрулирования, обратились две девушки и сообщили, что на улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения. После чего злоумышленник совершил в отношении обеих насильственные действия сексуального характера и скрылся.
По горячим следам был задержан подозреваемый, оказавшийся ранее неоднократно судимым жителем Красноярска 1964 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , МВД , Красноярск
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