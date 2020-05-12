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Пожар в больнице в Петербурге: пятеро погибли 

Артём Кульша 40 минут назад
При пожаре в Петербурге погибли пациенты с COVID-19
Фото: РИА Новости
Пять человек погибли в результате пожара в Городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой лечатся в том числе больные коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.
Здание больницы Святого Георгия, как сообщал «Рамблер», находится на Северном проспекте, 1. В середине марта учреждение было перепрофилировано в инфекционный стационар. С тех пор там лечат исключительно больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и пневмониями, причиной которых является в том числе коронавирусная инфекция COVID-19.
Сегодня в управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Санкт-Петербургу сообщили, что рано утром в помещении на шестом этаже в больнице Святого Георгия возникло горение обстановки на площади 10 квадратных метров.
Также там сообщили о локализации возгорания и отсутствии информации о пострадавших.
Тем временем собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате пожара погибли пять пациентов больницы. Все они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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