При пожаре в Петербурге погибли пациенты с COVID-19

Пять человек погибли в результате пожара в Городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге , в которой лечатся в том числе больные коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Здание больницы Святого Георгия, как сообщал «Рамблер», находится на Северном проспекте, 1. В середине марта учреждение было перепрофилировано в инфекционный стационар. С тех пор там лечат исключительно больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и пневмониями, причиной которых является в том числе коронавирусная инфекция COVID-19.

Сегодня в управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Санкт-Петербургу сообщили, что рано утром в помещении на шестом этаже в больнице Святого Георгия возникло горение обстановки на площади 10 квадратных метров.

Также там сообщили о локализации возгорания и отсутствии информации о пострадавших.

Тем временем собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате пожара погибли пять пациентов больницы. Все они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).