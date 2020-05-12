Мексиканку Паулину пригласили по одной из программ по обмену студентами преподавать английский в России. Чтобы иметь возможность тренировать сразу два языка, она согласилась. Школа английского, с которой договорилась Паулина, расположена в городе Елабуга. Мексиканка заключила трудовой договор на 3 месяца и прилетела в Россию. Но неожиданно для всех началась пандемия коронавируса, все аэропорты закрылись. Школа, в которой преподавала Паулина, тоже закрылась. А директор этой школы просто пропала — перестала выходить на связь с мексиканкой. Теперь девушка сидит в Елабуге без работы и денег, и не знает, когда сможет вернуться обратно в Мексику.
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия , Видео , Елабуга
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