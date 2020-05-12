Россиянина посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке 

Заведующего отделом мелких млекопитающих зоопарка в Ростове-на-Дону Александра Игнатенко посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке . Об этом сообщает портал 161.ru.

Мужчину задержали на острове после того, как он собирал жуков у местного национального парка. Россиянин утверждает, что это произошло за его территорией, и никаких законов он не нарушил. Издание отмечает, что на острове запрещено поднимать с земли даже листья.

По словам Игнатенко, он нашел насекомых накануне на трассе и забыл выложить из кармана. Когда работники парка обнаружили жуков, у мужчины тут же отобрали телефоны, фотоаппараты и паспорт. Его вместе с другими россиянами заперли в изоляторе, не дав возможности позвонить родственникам или адвокату.

В номере Игнатенко в местном отеле обнаружили других животных, после чего провели суд. Он провел в тюрьме полтора месяца, из них неделю — в больнице. У мужчины открылась язва желудка: он пожаловался на тяжелые условия заключения. Сейчас его и других заложников выпустили под залог из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

15 июня Игнатенко должны вернуть в тюрьму. С него требуют выплатить штраф в 3 миллиона рублей, в противном случае россиянину может грозить 40 лет тюрьмы.