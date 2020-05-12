В Москве в одном из многоэтажных жилых домов рухнул бетонный козырек подъезда. К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал. Один из жителей по случайному стечению обстоятельств наблюдал обрушение со своего балкона. По его словам, вся конструкция подъезда рухнула мгновенно примерно в 10:35 по московскому времени. Жители дома в шоке. У многих из них есть дети. Любой мог погибнуть под обрушившейся конструкцией. Дом относительно новый. В конце 2014-го года он был сдан строительной компанией, а в 2015-м его заселили жители. Сейчас работают специалисты, чтобы установить причины произошедшего.
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия , Видео , Москва
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