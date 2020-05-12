На окраине Москвы произошла разборка между двумя любовниками, которая закончилась стрельбой и смертью. Двое мужчин, Влад и Рустам, находились в любовных отношениях, которые они держали в тайне. Влад снимал комнату в Москве вместе со своей мамой. Однажды женщина нашла интимные снимки Рустама в телефоне у Влада и решила шантажировать приятеля своего сына. Тогда Рустам не выдержал и заявился в гости к Владу и его маме с пистолетом. Между молодыми людьми завязалась драка и был открыт огонь. Мать пыталась защититьь сына и сама получила пулю. Влад скончался на месте, мать выжила. Рустам выстрелил себе в шею и в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия , Видео , Москва
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