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Появилось видео с убитым в Москве любовником 

Вадим Дроздов 39 минут назад
На окраине Москвы произошла разборка между двумя любовниками, которая закончилась стрельбой и смертью. Двое мужчин, Влад и Рустам, находились в любовных отношениях, которые они держали в тайне. Влад снимал комнату в Москве вместе со своей мамой. Однажды женщина нашла интимные снимки Рустама в телефоне у Влада и решила шантажировать приятеля своего сына. Тогда Рустам не выдержал и заявился в гости к Владу и его маме с пистолетом. Между молодыми людьми завязалась драка и был открыт огонь. Мать пыталась защититьь сына и сама получила пулю. Влад скончался на месте, мать выжила. Рустам выстрелил себе в шею и в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Происшествия , Видео , Москва
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