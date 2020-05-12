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«Известия»: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями 

ТАСС 13 минут назад
Кредита ради: Россиян по-новому обводят вокруг пальца
Фото: ТАСС
Новый вид мошенничества для получения кредитных историй с помощью фальшивых сайтов развивается в России на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"При этом поиск услуги по получению кредитной истории чрезвычайно популярен. В месяц люди делают сотни тысяч таких запросов и многие попадают на фальшивые сайты. Всем им предлагают быстро и недорого получить кредитную историю. Для этого надо заполнить форму со своими данными и перечислить деньги — всего 299 рублей. Многие предлагают ее улучшить, но это будет стоить дороже — от 10 тыс. до 300 тыс. рублей", — сообщил изданию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Как сообщает газета, число обращений на фальшивые сайты в марте увеличилось на 70% по сравнению с февралем — с 50 тыс. до 83,6 тыс. посетителей. По мнению Волкова, это происходит в связи с падением доходов, а также на фоне мер противодействия кризису, когда государство предложило заемщикам помощь в виде кредитных каникул.
В Банке России газете уточнили, что кредитную историю можно получить бесплатно два раза в год. "Обрабатывать и предоставлять сведения из кредитных историй могут только организации, которые включены в государственный реестр бюро кредитных историй, размещенный на сайте Банка России", — добавили в пресс-службе ЦБ. Сейчас в этом списке 10 организаций.
3 апреля вступил в силу закон о предоставлении льготного периода (кредитных каникул) заемщикам в связи с негативными явлениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции. Закон гарантирует отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода, в том числе индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, если их Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) включен в перечень пострадавших отраслей.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Кредиты , Алексей Волков , Центральный банк России , газета "Известия"
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