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Во время уборки в московской квартире нашли кости ее хозяина 

Инфо 24 и ещё 2 57 минут назад
Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки
Фото: Pixabay
При уборке в давно пустовавшей московской квартире были обнаружены скелетизированные останки — предположительно это ее бывший владелец, которого ранее признали пропавшим без вести.
Уборку проводил племянник 80-летней жительницы Рязани, которая унаследовала от своего брата квартиру в пятиэтажке на улице Екатерины Будановой в столичном районе Кунцево.
Брат пропал без вести в 2013 году, а его наследница, проживая в другом городе, долгое время не интересовалась обретенной недвижимостью в Москве.
Когда настали кризисные времена, родственники пенсионерки инициировали вопрос ее вступления в наследство, и в результате на уборку квартиры был отправлен племянник старушки, проживающий в Подмосковье.
Мужчина приехал и приступил к разбору завалов, образовавшихся в квартире во время проживания пожилого владельца. Во время уборки он обнаружил человеческие кости, после чего сразу же вызвал полицию.
Стражи порядка отдали обнаруженные останки на экспертизу, которая установила, что смерть наступила около семи лет назад — то есть как раз примерно в 2013 году, когда хозяин квартиры перестал выходить на связь.
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Комментарии 2
Происшествия , Рязань
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