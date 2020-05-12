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В Якутске завели дело на ветеринара, обвиняемого в умерщвлении животных 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Сотни животных убили в российском приюте
Фото: ТАСС
Начальник управления ветеринарии в городе Якутске обвиняется в превышении должностных полномочий после умерщвления свыше 200 собак и кошек в пункте передержки безнадзорных животных, где из-за бешенства был введен карантин, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Как отметили в ведомстве, на территории пункта передержки безнадзорных животных Якутска 7-8 марта было умерщвлено 201 животное. Основанием явился приказ начальника городского управления ветеринарии — после выявления факта бешенства им было принято решение об умерщвлении всех больных и с подозрением на болезнь собак и кошек без проведения постоянного наблюдения, антирабического вакцинирования и их изоляции, добавили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки прокуратурой в отношении ответственных должностных лиц инициировано возбуждение административных дел. Кроме того, материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган.
"По результатам их рассмотрения в отношении начальника управления ветеринарии города Якутска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по факту жестокого обращения с животными правоохранительными органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
"В настоящее время прокуратурой республики проверяется законность принятого решения", — добавили в ведомстве.
В начале марта в соцсетях распространилась информация, что в пункте передержки животных Якутска обнаружено около 100 трупов умерщвленных собак. Позже департамент ветеринарии заявил, что животные были усыплены, так как контактировали с бешеной собакой. По данным властей, из-за этого усыплены 153 собаки и 48 кошек. В ведомстве опровергли данные, что животных умертвили жестоким образом, не нашла подтверждений этому и проверочная комиссия. Позднее глава Якутии Айсен Николаев запретил усыплять животных в пункте передержки. Главу департамента ветеринарии Якутии Василия Бураева освободили от должности после скандальной ситуации с усыплением.
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Комментарии
Происшествия , Громкие уголовные дела , Чудом выжившие , Айсен Николаев , Генпрокуратура РФ , Якутск
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