Сотни животных убили в российском приюте

Начальник управления ветеринарии в городе Якутске обвиняется в превышении должностных полномочий после умерщвления свыше 200 собак и кошек в пункте передержки безнадзорных животных, где из-за бешенства был введен карантин, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как отметили в ведомстве, на территории пункта передержки безнадзорных животных Якутска 7-8 марта было умерщвлено 201 животное. Основанием явился приказ начальника городского управления ветеринарии — после выявления факта бешенства им было принято решение об умерщвлении всех больных и с подозрением на болезнь собак и кошек без проведения постоянного наблюдения, антирабического вакцинирования и их изоляции, добавили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратурой в отношении ответственных должностных лиц инициировано возбуждение административных дел. Кроме того, материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган.

"По результатам их рассмотрения в отношении начальника управления ветеринарии города Якутска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по факту жестокого обращения с животными правоохранительными органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

"В настоящее время прокуратурой республики проверяется законность принятого решения", — добавили в ведомстве.