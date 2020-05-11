МВД предупредило о новых видах мошенничества 

Мошенники пытаются выяснить реквизиты банковских карт под предлогом выплаты мифических компенсаций за ущерб от коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал
начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев.
По его словам, также среди видов мошенничеств, которые появились на фоне эпидемии коронавируса, — предложение приобрести поддельные экспресс-тесты или препараты для лечения и оформление пропусков для передвижений по району.
В январе — марте количество IT-преступлений в России по сравнению с прошлым годом выросло на 83,9% и составило 19,9% от общего числа правонарушений, пояснил Валяев.
Он призвал не доверять звонкам с незнакомых номеров и перепроверять всю информацию.
«Рамблер» писал, что ранее в Общественной палате РФ рассказали, что мошенники начали просить россиян перевести деньги «заболевшим родственникам». Также мошенники незаконно выписывают прохожим штрафы за нарушение режима самоизоляции и присылают поддельные квитанции онлайн.