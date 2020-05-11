МВД предупредило о новых видах мошенничества 

Мошенники пытаются выяснить реквизиты банковских карт под предлогом выплаты мифических компенсаций за ущерб от коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал

По его словам, также среди видов мошенничеств, которые появились на фоне эпидемии коронавируса, — предложение приобрести поддельные экспресс-тесты или препараты для лечения и оформление пропусков для передвижений по району.

В январе — марте количество IT-преступлений в России по сравнению с прошлым годом выросло на 83,9% и составило 19,9% от общего числа правонарушений, пояснил Валяев.

Он призвал не доверять звонкам с незнакомых номеров и перепроверять всю информацию.