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Часть жителей одного из подъездов жилого дома оказались заблокированы нагромождениями обломков конструкций.

В восточной части Москвы часть жителей подъезда жилого дома оказались заблокированы внутри. Причиной стало обрушение перекрытия между пятым этажом здания и чердаком.

ЧП произошло в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. Произошедшее привело к обвалу обломков конструкции на лестничные марши внутри многоэтажки, которые оказались засыпаны настолько, что ими невозможно воспользоваться.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящий момент жители эвакуируются из здания с использованием автолестниц.

На месте случившегося находятся и работают над разрешением ситуации около 30 пожарных расчетов.