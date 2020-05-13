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В многоквартирном доме на востоке Москвы обрушилось перекрытие: жильцов эвакуируют 

ТК «Звезда» и ещё 5 23 минуты назад
Часть жителей одного из подъездов жилого дома оказались заблокированы нагромождениями обломков конструкций.
В восточной части Москвы часть жителей подъезда жилого дома оказались заблокированы внутри. Причиной стало обрушение перекрытия между пятым этажом здания и чердаком.
ЧП произошло в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. Произошедшее привело к обвалу обломков конструкции на лестничные марши внутри многоэтажки, которые оказались засыпаны настолько, что ими невозможно воспользоваться.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящий момент жители эвакуируются из здания с использованием автолестниц.
На месте случившегося находятся и работают над разрешением ситуации около 30 пожарных расчетов.
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Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Москва
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