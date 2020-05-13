Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЧП в Москве: сотни людей эвакуированы из жилого дома 

Алиса Селезнёва и ещё 25 33 минуты назад
Обрушение перекрытия привело к эвакуации нескольких сотен человек из жилого дома на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
«Обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18», — пояснил он.
По словам источника, из дома была проведена эвакуация жильцов.
«Эвакуированы несколько сотен человек, среди них есть инвалиды и дети. По предварительным данным, сейчас людей в здании нет. В результате обрушения повреждены водопроводные трубы дома и вода заливает подъезд», — рассказал он, отметив, что дом газифицрован.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, пояснили в МЧС.
В свою очередь телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, снятую внутри подъезда. На кадрах видно, что лестницы завалены кусками бетона.
«Рамблер» писал, что ранее в одной из квартир многоэтажки в Перми произошел взрыв. В результате хлопка газа один человек погиб.
Комментарии 21
Происшествия , Видео , МЧС , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бедность — это так стыдно»: Елка сделала признание
«Бедность — это так стыдно»: Елка сделала признание
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Аномальные изменения нашли у пациентов с COVID-19
Аномальные изменения нашли у пациентов с COVID-19
Видео
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение