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Обрушение перекрытия привело к эвакуации нескольких сотен человек из жилого дома на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы . Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

«Обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18», — пояснил он.

По словам источника, из дома была проведена эвакуация жильцов.

«Эвакуированы несколько сотен человек, среди них есть инвалиды и дети. По предварительным данным, сейчас людей в здании нет. В результате обрушения повреждены водопроводные трубы дома и вода заливает подъезд», — рассказал он, отметив, что дом газифицрован.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, пояснили в МЧС

В свою очередь телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, снятую внутри подъезда. На кадрах видно, что лестницы завалены кусками бетона.

«Рамблер» писал, что ранее в одной из квартир многоэтажки в Перми произошел взрыв. В результате хлопка газа один человек погиб.