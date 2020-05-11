Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке 

В Стерлитамаке устроили стрельбу недалеко от детской площадки. Происшествие сняли на камеру очевидцы. На кадрах запечатлено, как один мужчина гоняется по двору за другим, а затем направляет на него пистолет и делает несколько выстрелов. По словам наблюдающего за инцидентом жителя многоквартирного дома, один из участников конфликта применил «газовое» оружие.
В МВД раскрыли подробности дорожной перестрелки. Не поделив проезжую часть, 43-летний водитель такси и 32-летний мотоциклист учинили драку, в ходе которой один из них достал отвертку, другой решил воспользоваться травматическим пистолетом. При этом 4 из 6 выпущенных пули попали в оппонента. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.