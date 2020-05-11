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Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Житель Лас-Вегаса, по всей вероятности, вообразил себя ниндзя. Вооружившись самурайским мечом, мужчина начал угрожать стражам порядка, заявив, что собирается убить их. На уговоры правоохранителей положить оружие неадекватный гражданин не реагировал, а затем и вовсе спустился с лестницы и направился с мечом в сторону полицейских.
В итоге хранители правопорядка были вынуждены выстрелить в нападавшего. От полученного ранения мужчина скончался. Как заявила сестра убитого, ее 40-летний брат Джастин Чарленд после армии страдал шизофренией.
Происшествия , Видео , США
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