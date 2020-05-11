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В СК назвали предварительную причину пожара в хосписе в Красногорске 

ТАСС 46 минут назад
Названа причина пожара в подмосковном хосписе
Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Причиной возгорания в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске, где погибли девять человек, стала неисправная электропроводка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки", — сообщили в ведомстве.
По данным СК, хоспис располагался в частном домовладении. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
"11 мая в частном домовладении, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста, в микрорайоне Опалиха в Красногорске произошел пожар, в ходе его тушения обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек были госпитализированы", — сообщили в СК.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что пожар начался в душевой. Его причиной мог стать неисправный водонагреватель. Сам хоспис работал нелегально, коттедж был арендован частным лицом.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Красногорск
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