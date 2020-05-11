Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
В ночь на 11 мая в подмосковном хосписе вспыхнул пожар. Инцидент произошел в медико-социальном учреждении для престарелых в Красногорске. Жертвами пожара стали 9 человек, еще 6 в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Telegram-канал Life Shot публикует видео с места ЧП.
В ликвидации огня были задействованы 28 единиц техники и 91 спасатель. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже здания. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Красногорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи спасают сатирика Трушкина
Врачи спасают сатирика Трушкина
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
Иранский эсминец убил экипаж дружественного корабля
Иранский эсминец убил экипаж дружественного корабля
Тимати предложил штурмовать Белый дом. В соцсетях
Тимати предложил штурмовать Белый дом. В соцсетях
Видео
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение