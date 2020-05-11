Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске 

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В ночь на 11 мая в подмосковном хосписе вспыхнул пожар. Инцидент произошел в медико-социальном учреждении для престарелых в Красногорске . Жертвами пожара стали 9 человек, еще 6 в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Telegram-канал Life Shot публикует видео с места ЧП.

В ликвидации огня были задействованы 28 единиц техники и 91 спасатель. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже здания. Возбуждено уголовное дело.