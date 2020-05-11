Пьяный россиянин запустил гранату к шумным соседям 

Житель Ставропольского края, бросивший гранату во двор к соседям, был пьян. Инцидент стал итогом бытового конфликта, заявил в Instagram губернатор Владимир Владимиров.
«Рамблер» писал, что 10 мая житель поселка Приэтокский бросил гранату в компанию, которая во дворе частного дома отмечала день рождения.
«По оперативной информации, это стало итогом бытового конфликта — так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник», — рассказал губернатор Ставрополья.
Он подчеркнул, что при взрыве никто не погиб, однако семь человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
«Подозреваемый задержан», — пояснил Владимиров.
В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что кинувший гранату в соседей мужчина «обиделся, что его не пригласили на день рождения».