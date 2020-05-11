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Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
В Удмуртии в субботу 9 мая на одном из военных арсеналов из-за природного произошли взрывы неразорвавшихся военных боеприпасов. Все это происходило рядом с бывшим военным городком Пугачево. Местные жители начали самостоятельно покидать опасную территорию. Позже к эвакуации подключились сотрудники Росгвардии, которые помогали эвакуироваться людям, которые не могли этого сделать самостоятельно. Для эвакуированных людей подготовили специальные пункты временного размещения, которые расположены в соседнем поселке на расстоянии 6 километров от села Пугачево. Эти пункты были развернуты на территории школы и гимназии поселка Малая Пурга. Сейчас жители возвращаются в свои дома.
Происшествия , Видео , Росгвардия , Удмуртская Республика
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