В одном из поселков в Белгородской области местный житель заколол соседскую беременную собаку вилами за то, что та пробралась на его участок. Собаку звали Белла. Хозяева Беллы вычислили убийцу и вызвали полицию. Приехавший на место происшествия полицейский всеми силами пытался не допустить усугубления конфликта между жителями. Словесная перепалка между соседями попала на видео. Хозяева собаки требовали от убившего ее соседа вернуть им тело любимого животного, чтобы похоронить питомца. Так же хозяева Беллы написали заявление на соседа с обвинением в живодерстве. По их словам, это не первый случай, когда мужчина нападает на чужих питомцев.
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
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