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В столичной квартире нашли тела пенсионерки и ее сына-инвалида 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
В столичной квартире нашли тела пенсионерки и ее сына
Фото: lenta.ru
В квартире дома на Новопетровской улице в Москве обнаружены тела 90-летней женщины и ее 53-летнего сыны-инвалида. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ориентировочно, тела умерших находились внутри квартиры несколько недель. Их обнаружили благодаря соседке. По предварительной версии, сын умер первым, затем скончалась мать. Предполагается, что пожилая женщина ослабла и не могла ухаживать за родственником. Подробности смерти жителей квартиры выясняются.
19 апреля сообщалось, что в квартире дома на Кутузовском проспекте в Москве были обнаружены трупы двух молодых людей. Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
5 апреля в одной из квартир на востоке Москвы были обнаружены мумифицированные тела двух женщин.
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Происшествия , Криминал , Москва
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