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В Депздраве Москвы прокомментировали историю с брошенной у дома пенсионеркой 

Говорит Москва и ещё 1 28 минут назад
В Депздраве высказались о брошенной у дома пенсионерке
Фото: Говорит Москва
В Депздраве Москвы прокомментировали историю с брошенной у дома пенсионеркой. Женщину оставили у подъезда после выписки из больницы.
По информации СМИ, ключей от квартиры у неё с собой не было, а сыну она не могла позвонить из-за разряжённого аккумулятора телефона.
В столичном департаменте здравоохранения утверждают, что женщина не просила связаться с сыном. После звонка журналистки Софии Шайдуллиной на горячую линию больницы имени Спасокукоцкого сотрудник клиники связался с сыном пациентки.
«Родственник подтвердил, что телефон находился у его мамы в сумке и был разряжён. Стоит отметить, что претензий к качеству оказания медицинской помощи у родственников пациентки нет», — говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.
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Происшествия , Москва
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