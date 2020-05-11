В Депздраве высказались о брошенной у дома пенсионерке

В Депздраве Москвы прокомментировали историю с брошенной у дома пенсионеркой. Женщину оставили у подъезда после выписки из больницы.
По информации СМИ, ключей от квартиры у неё с собой не было, а сыну она не могла позвонить из-за разряжённого аккумулятора телефона.
В столичном департаменте здравоохранения утверждают, что женщина не просила связаться с сыном. После звонка журналистки Софии Шайдуллиной на горячую линию больницы имени Спасокукоцкого сотрудник клиники связался с сыном пациентки.
«Родственник подтвердил, что телефон находился у его мамы в сумке и был разряжён. Стоит отметить, что претензий к качеству оказания медицинской помощи у родственников пациентки нет», — говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.