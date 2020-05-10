Россиянин прервал соседский праздник при помощи гранаты 

Житель города Георгиевск бросил во двор соседского частного дома взрывное устройство, сообщает Interfax со ссылкой на анонимный источник. 8 человек госпитализированы с различными травмами.

По данным СМИ, мужчиной двигал мотив личной неприязни. Он выбрал момент, когда во дворе дома соберется большая компания — около 18 человек. Злоумышленник бросил через забор неустановленное пока взрывное устройство, предположительно боевую гранату. В результате пострадали 8 человек, которые были госпитализированы.

Журналисты подчеркивают, что официального подтверждения публикованной информации пока нет.

В конце февраля, как сообщал «Рамблер», в здании одесского суда обвиняемый в убийстве в ходе заседания достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет ее, если его требования не будут выполнены. Мужчина потребовал для переговоров прокурора области. В результате проведенной спецоперции «Заложник» опасный предмет был изъят.