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Как ранее сообщали МВД и СК, вечером 10 мая в поселке Приэтокский на Ставрополье люди праздновали день рождения в частном домовладении, и их сосед был недоволен шумом с праздника. По данным силовиков, возник конфликт, в результате которого мужчина кинул через забор гранату. В СК уточнили, что при взрыве пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы.

"В поселке Приэтокский во дворе частного дома произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По оперативной информации, это стало итогом бытового конфликта — так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник", — написал Владимиров в Instagram.

По его словам, при взрыве никто не погиб, пострадавшие получают необходимую помощь.