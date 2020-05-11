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Житель Ставрополья, бросивший к шумевшим соседям гранату, был пьян 

РИА Новости и ещё 39 8 минут назад
Житель Ставропольского края, бросивший гранату во двор к шумевшим соседям, был пьян, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Как ранее сообщали МВД и СК, вечером 10 мая в поселке Приэтокский на Ставрополье люди праздновали день рождения в частном домовладении, и их сосед был недоволен шумом с праздника. По данным силовиков, возник конфликт, в результате которого мужчина кинул через забор гранату. В СК уточнили, что при взрыве пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы.
"В поселке Приэтокский во дворе частного дома произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По оперативной информации, это стало итогом бытового конфликта — так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник", — написал Владимиров в Instagram.
По его словам, при взрыве никто не погиб, пострадавшие получают необходимую помощь.
"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый задержан. Ведутся следственные действия. Ситуация под контролем", — добавил глава региона.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Криминал , Владимир Владимиров , МВД , Ставропольский Край
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