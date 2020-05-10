Электричка сбила двух мужчин в Москве 

Двое мужчин попали под электричку, один из них умер, второй в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

"Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савеловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом. Один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, второй доставлен в ближайшее медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчины шли вдоль путей, не соблюдая мер безопасности.