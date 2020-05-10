Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электричка сбила двух мужчин в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Электричка сбила двух мужчин в Москве
Фото: РИА Новости
Двое мужчин попали под электричку, один из них умер, второй в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.
"Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савеловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом. Один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, второй доставлен в ближайшее медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, мужчины шли вдоль путей, не соблюдая мер безопасности.
Видео дня. В Москве прогремел салют
ТАСС: последние новости
В Москве молодого человека подозревают в убийстве своей бабушки В Москве молодого человека подозревают в убийстве своей бабушки В Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад В Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад На севере Берлина произошел крупный пожар На севере Берлина произошел крупный пожар
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Бывший муж Началовой получил украденные миллионы
Бывший муж Началовой получил украденные миллионы
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
00:47
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Политика
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение