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Экс-депутат Ростовской области найдена мертвой 

ТАСС и ещё 2 26 минут назад
Экс-депутат Ростовской области найдена мертвой
Фото: Наталья Кравченко/vk.com
Экс-депутат Законодательного собрания Ростовской области Наталья Кравченко, приговоренная в июле 2019 года за контрабанду алмазов к трем годам колонии и вышедшая по УДО, обнаружена мертвой у себя дома, сообщил ТАСС в источник в силовых структурах области.
"Наталью Кравченко нашли мертвой", — сказал собеседник, уточнив, что она была обнаружена у себя дома.
Первомайским районным судом Ростова-на-Дону было установлено, что в марте 2016 года Кравченко приобрела в Дубае (ОАЭ) 17 ограненных алмазов общей массой свыше 18 каратов на сумму более 134 тыс. долларов США. При попытке ввезти алмазы на территорию России Кравченко была задержана в аэропорту Ростова-на-Дону. Суд назначил ей в июле 2017 года наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, позже она вышла по УДО.
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Происшествия , Криминал , Новости регионов , Наталья Кравченко , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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