Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На севере Берлина произошел крупный пожар 

ТАСС и ещё 3 59 минут назад
В Берлине произошел крупный пожар
Фото: Reuters
Крупный пожар произошел на севере Берлина в районе Тегель. Огонь охватил складские помещения на улице Флорштрассе. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье сообщении пожарной службы Берлина.
На месте работают около 110 пожарных. Правоохранительные органы оцепили близлежащие улицы. Власти призвали жителей окрестных домов закрыть окна и двери. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщает радиостанция RBB, в районе ЧП находятся предприятия производителя кондитерских изделий Storck и компании по производству подъемного оборудования Otis.
Видео дня. В Москве прогремел салют
ТАСС: последние новости
В Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад В Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад В Москве неизвестный застрелил мужчину В Москве неизвестный застрелил мужчину Профсоюз проверяет информацию о похищении моряка в Гвинейском заливе Профсоюз проверяет информацию о похищении моряка в Гвинейском заливе
Происшествия , В мире , Пожары , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клип Little Big в трендах YouTube в 26 странах мира
Клип Little Big в трендах YouTube в 26 странах мира
В сети появились фото потолстевшей Семенович
В сети появились фото потолстевшей Семенович
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Джонсон обратился к Путину
Джонсон обратился к Путину
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
00:47
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Политика
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение