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В Таджикистане произошло землетрясение 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Таджикистане произошло землетрясение
Фото: Reuters
Землетрясение магнитудой 5 произошло недалеко от Душанбе в 17.55 (15.55 мск), данных о жертвах и разрушениях пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
"Эпицентр подземного толчка магнитудой 5 находился в пяти километрах восточнее Душанбе в районе города Вахдат", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в Душанбе магнитуда землетрясения составила 4.
"Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало", — сказала Юсуфи.
Землетрясению предшествовал сильный подземный гул, о чем сообщили пользователи соцсетей. Многие рассказали о том, что из шкафов падали посуда, книги и сильно раскачивались люстры.
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Происшествия , В мире , РИА Новости , Таджикистан
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