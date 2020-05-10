В Таджикистане произошло землетрясение 

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Землетрясение магнитудой 5 произошло недалеко от Душанбе в 17.55 (15.55 мск), данных о жертвах и разрушениях пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

"Эпицентр подземного толчка магнитудой 5 находился в пяти километрах восточнее Душанбе в районе города Вахдат", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в Душанбе магнитуда землетрясения составила 4.

"Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало", — сказала Юсуфи.

Землетрясению предшествовал сильный подземный гул, о чем сообщили пользователи соцсетей. Многие рассказали о том, что из шкафов падали посуда, книги и сильно раскачивались люстры.