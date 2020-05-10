Появились подробности убийства в Москве

В СКР рассказали подробности убийства на северо-западе Москвы. Инцидент произошёл на лестничной площадке дома на Митинской улице.
Как сообщила официальный представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова, поссорились двое знакомых. Во время перепалки один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента и его мать. 23-летний молодой человек умер на месте. Женщина госпитализирована. Стрелок также находится в больнице после того, как попытался свести счёты с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».