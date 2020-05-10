Появились подробности убийства в Москве

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СКР рассказали подробности убийства на северо-западе Москвы . Инцидент произошёл на лестничной площадке дома на Митинской улице.

Как сообщила официальный представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова , поссорились двое знакомых. Во время перепалки один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента и его мать. 23-летний молодой человек умер на месте. Женщина госпитализирована. Стрелок также находится в больнице после того, как попытался свести счёты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».