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В СКР рассказали подробности убийства на северо-западе Москвы 

Говорит Москва 55 минут назад
Появились подробности убийства в Москве
Фото: РИА Новости
В СКР рассказали подробности убийства на северо-западе Москвы. Инцидент произошёл на лестничной площадке дома на Митинской улице.
Как сообщила официальный представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова, поссорились двое знакомых. Во время перепалки один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента и его мать. 23-летний молодой человек умер на месте. Женщина госпитализирована. Стрелок также находится в больнице после того, как попытался свести счёты с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».
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Происшествия , Криминал , Юлия Иванова , СКР , Москва
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