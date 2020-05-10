Квартиру бывшей жены Дерипаски обокрали 

Москве обокрали квартиру Полины Юмашевой — падчерицы дочери Ельцина, бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски . Об инциденте сообщает телеграм-канал 112.

Злодеи проникли в её квартиру через балкон. Они сумели выломать сейф и забрать драгоценности. Кражу обнаружила помощница Юмашевой. Она сообщила в полицию. Сумма ущерба пока неизвестна, но предполагается, что воры поживились на славу. Сама Юмашева сейчас находится за границей.

По данным РЕН ТВ, грабители залезли в квартиру в Большом Лёвшинском переулке. Сейф они разбили кувалдой. Из него пропали драгоценности.

Полина Юмашева — дочь Валентина Юмашева , бывшего руководителя администрации Бориса Ельцина . Была замужем за бизнесменом Олегом Дерипаской с 2001 по 2018 годы. У них есть сын и дочь — Петр и Мария.