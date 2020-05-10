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Квартиру бывшей жены Дерипаски обокрали 

Майк Габриелян и ещё 6 17 минут назад
Квартиру бывшей жены Дерипаски обокрали
Фото: ТАСС
В Москве обокрали квартиру Полины Юмашевой — падчерицы дочери Ельцина, бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски. Об инциденте сообщает телеграм-канал 112.
Злодеи проникли в её квартиру через балкон. Они сумели выломать сейф и забрать драгоценности. Кражу обнаружила помощница Юмашевой. Она сообщила в полицию. Сумма ущерба пока неизвестна, но предполагается, что воры поживились на славу. Сама Юмашева сейчас находится за границей.
По данным РЕН ТВ, грабители залезли в квартиру в Большом Лёвшинском переулке. Сейф они разбили кувалдой. Из него пропали драгоценности.
Полина Юмашева — дочь Валентина Юмашева, бывшего руководителя администрации Бориса Ельцина. Была замужем за бизнесменом Олегом Дерипаской с 2001 по 2018 годы. У них есть сын и дочь — Петр и Мария.
Состояние Полины Юмашевой, по оценке Forbes на весну 2018 года, составляло $500 млн
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Происшествия , Криминал , Олег Дерипаска , Борис Ельцин , Валентин Юмашев , Forbes , Москва
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