Квартиру бывшей жены Дерипаски обокрали 

В Москве обокрали квартиру Полины Юмашевой — падчерицы дочери Ельцина, бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски. Об инциденте сообщает телеграм-канал 112.
Злодеи проникли в её квартиру через балкон. Они сумели выломать сейф и забрать драгоценности. Кражу обнаружила помощница Юмашевой. Она сообщила в полицию. Сумма ущерба пока неизвестна, но предполагается, что воры поживились на славу. Сама Юмашева сейчас находится за границей.
По данным РЕН ТВ, грабители залезли в квартиру в Большом Лёвшинском переулке. Сейф они разбили кувалдой. Из него пропали драгоценности.
Полина Юмашева — дочь Валентина Юмашева, бывшего руководителя администрации Бориса Ельцина. Была замужем за бизнесменом Олегом Дерипаской с 2001 по 2018 годы. У них есть сын и дочь — Петр и Мария.
Состояние Полины Юмашевой, по оценке Forbes на весну 2018 года, составляло $500 млн