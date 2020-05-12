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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападениях с ножом на водителей 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Нападавшего на людей с ножом задержали в Москве
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали безработного мужчину, который подозревается в нападении с ножом на двух водителей в центре Москвы. Одного мужчину подозреваемый избил, требуя деньги и ключи от машины, второго ранил ножом и похитил его автомобиль, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По данным главка, сообщение о разбойном нападении на Бауманской улице, дом 38, строение 2, поступило в службу "02" накануне в 14:54.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции при попытке скрыться был задержан безработный, который в 14:30 на улице Ладожской, дом 1/2, рукой ударил по голове неработающего мужчину, после чего потребовал передать ему деньги и ключи от его личного автомобиля Nissan Almera, но ничего не похитив, скрылся", — сказали в пресс-службе.
В 14:50 уже на Бауманской улице в районе дома 38, строение 2, подозреваемый ножом ранил в плечо водителя базы и открыто похитил машину Ford Transit.
Оба пострадавшие написали заявления в полицию. Возбуждены уголовные дела по п. "з" ч. 2 ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 ("Покушение на грабеж"), ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия").
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Происшествия , Криминал , Громкие уголовные дела , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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