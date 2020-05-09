Аппарат ИВЛ привел к гибели пациента в больнице Москвы

Возгорание в больнице имени С. И. Спасокукоцкого произошло из-за выхода из строя аппарата искусственной вентиляции легких, заявил ТАСС анонимный источник в экстренных службах.

Как сообщал «Рамблер», пожар в больнице No50 на западе Москвы на улице Вучетича произошел вечером 9 мая. В результате из медучреждения, часть которого была переоборудована для лечения больных, заразившихся коронавирусом, было эвакуировано более 200 человек. СМИ отмечали, что возгорание возникло в реанимации, откуда были в срочном порядке вывезены пять пациентов. Одного спасти не удалось. Больной, который, по данным ТАСС, был инфицирован, скончался. Погибшим пациентом оказалась 95-летняя женщина.

В качестве причин возникновения пожара журналистами назывались воспламенение личных вещей и возгорание кислородного баллона. Собеседник агентства подчеркнул, что огонь начал распространяться из-за неисправности аппарата искусственной вентиляции легких. При этом, что именно вышло из строя в медоборудовании источник агентства не уточнил.

Журналисты подчеркивают, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание в течение часа после прибытия на место происшествия.