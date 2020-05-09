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В больнице для пациентов с коронавирусом на севере Москвы произошел пожар 

ТАСС 12 минут назад
Пожар произошел в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"В 20:30 поступило сообщение, что на улице Вутечича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении, площадь уточняется. Подразделения пожарных на месте. Дальнейшая информация уточняется", — сказали в ведомстве.
По информации из открытых источников, по данному адресу располагается Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого. Ее урологический корпус был перепрофилирован для приема больных с коронавирусом.
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Происшествия , Видео , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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