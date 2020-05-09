Пожар произошел в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве , сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ

"В 20:30 поступило сообщение, что на улице Вутечича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении, площадь уточняется. Подразделения пожарных на месте. Дальнейшая информация уточняется", — сказали в ведомстве.

По информации из открытых источников, по данному адресу располагается Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого. Ее урологический корпус был перепрофилирован для приема больных с коронавирусом.