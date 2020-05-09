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Во время пожара в больнице в столичном районе Тимирязевский погиб один человек, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Ликвидировано открытое горение в одной из палат больницы по адресу: ул. Вучетича, д. 21. Обнаружен один погибший», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что горит склад личных вещей на первом этаже здания. Производится эвакуация людей.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что по указанному адресу происходит возгорание в шестиэтажном лечебном здании.

Согласно открытым источникам информации по данному адресу находится городская клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого.