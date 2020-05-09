Больница для пациентов с COVID загорелась в Москве 

В Москве огонь вспыхнул в больнице им. Спасокукоцкого, частично переоборудованной для приема инфицированных коронавирусом больных, сообщает Interfax. Один человек погиб.
Инцидент произошел вечером 9 мая. Больница им. С. И. Спасокукоцкого № 50, расположенная на западе Москвы на улице Вучетича, представляет собой 6-этажное здание. Известно, что в медучреждении проходят лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19. По данным «Комсомольской правды», прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 200 человек. Interfax, ссылаясь на анонимный источник, сообщает об одном погибшем.
Данные СМИ о причине возгорания рознятся. Так, журналисты Interfax уверяют, что пожар возник из-за воспламенения личных вещей в одном из помещений урологического корпуса. Telegram-канал Baza, публикуя видео с места событий, сообщает о возгорании кислородного баллона в реанимации.
В Telegram-канале Mash появилось видео, как спасатели вывозят из больницы аппараты искусственной вентиляции легких. Авторы сообщения также придерживаются версии о распространении огня из реанимации, откуда были эвакуированы пять человек.
Журналисты отмечают, что погибший — пациент, которого пожарные не сумели спасти.