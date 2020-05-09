Боеприпасы взрываются в Удмуртии

Одиночные взрывы боеприпасов раздаются на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево, где ранее загорелась сухая трава. Угрозы для жителей на данный момент нет, сообщил в субботу ТАСС глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.
"Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по техтерритории. Площадь пока 1,5 тыс. кв. м, но ветер, идет распространение", — сказал Юрин.
По его словам, ситуация под контролем, территория опахана.
"Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет", — отметил глава района.