Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боеприпасы взрываются на бывшем арсенале в удмуртском Пугачеве, где загорелась трава 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Боеприпасы взрываются в Удмуртии
Фото: РИА Новости
Одиночные взрывы боеприпасов раздаются на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево, где ранее загорелась сухая трава. Угрозы для жителей на данный момент нет, сообщил в субботу ТАСС глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.
"Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по техтерритории. Площадь пока 1,5 тыс. кв. м, но ветер, идет распространение", — сказал Юрин.
По его словам, ситуация под контролем, территория опахана.
"Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет", — отметил глава района.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
ТАСС: последние новости
Источник: красноярского экс-депутата Быкова подозревают в организации двух убийств Источник: красноярского экс-депутата Быкова подозревают в организации двух убийств В Литве разбился самолет Ан-2 В Литве разбился самолет Ан-2 Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Домодедово Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Домодедово
Происшествия , Пожары , Сергей Юрин , ИТАР-ТАСС , Пугачев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Россия ответила Минску на приглашение к параду Победы
Россия ответила Минску на приглашение к параду Победы
Блеск и нищета Лукашенко
Блеск и нищета Лукашенко
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение