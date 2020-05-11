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В России снизилась младенческая смертность 

Говорит Москва и ещё 6 1 час назад
В России снизилась младенческая смертность
Фото: ТАСС
В России снизилась младенческая смертность. Её показатель опустился на 2,2% в период с января по март этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
По данным Минздрава, коэффициент младенческой смертности составил 4,5 умершего на 1 000 родившихся живыми. В заявлении ведомства отмечается, что это обусловлено снижением рождаемости на 5,5%.
В декабре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России за 10 месяцев 2019-го показатель младенческой смертности стал минимальным за всю историю страны.
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