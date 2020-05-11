В России снизилась младенческая смертность 

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России снизилась младенческая смертность. Её показатель опустился на 2,2% в период с января по март этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

По данным Минздрава, коэффициент младенческой смертности составил 4,5 умершего на 1 000 родившихся живыми. В заявлении ведомства отмечается, что это обусловлено снижением рождаемости на 5,5%.