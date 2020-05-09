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Украинский повар покончил с собой в Антарктиде 

Майк Габриелян 17 минут назад
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Фото: facebook.com
В Антарктиде покончил с собой повар украинской экспедиции Василий Омелянович. Трагедия произошла накануне, 8 мая на станции «Академик Вернадский». Причины пока неизвестны.
«Мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию «Академик Вернадский». Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что может стать последней каплей или «соломинкой, которая сломала спину», — говорится на сайте антарктического научного центра.
По данным ученых, сейчас решается вопрос доставки тела на Украину. Обязанности повара на станции будут поочередно выполнять другие участники экспедиции.
Омеляновичу шел 35-й год. Он уроженец Житомирщины, участник пяти зимовок в Антарктиде.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды.
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