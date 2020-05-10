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ЧП в Москве: мужчина попытался расстрелять мать и сына 

Майк Габриелян и ещё 7 7 минут назад
ЧП в Москве: мужчина выстрелил в мать и сына
Фото: РИА Новости
В Москве стрельба: тяжело ранены мать и сын. О происшествии сообщает телеграм-канал 112. По его данным, огонь открыли в жилом доме на Митинской улице.
Преступник пришел в квартиру знакомой ему семьи с травматическим пистолетом, переделанным в боевой. Он расстрелял сына и мать. Затем выстрелил себе в шею. Сейчас за жизнь пострадавших борются медики.
Несколько иную информацию приводит ТАСС со ссылкой на источники в силовых органах.
По данным агентства, неизвестный застрелил из ружья мужчину на Митинской улице, а его отец, вступившись за сына, ранил стрелка ножом.
«Мужчина выстрелил в ходе конфликта в своего оппонента и убил его. Отец застреленного ранил убийцу ножом», — рассказал источник.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в МВД заявили о сокращении в России числа преступлений в семье.
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Происшествия , Криминал , Убийство , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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