ЧП в Москве: мужчина выстрелил в мать и сына

Москве стрельба: тяжело ранены мать и сын. О происшествии сообщает телеграм-канал 112. По его данным, огонь открыли в жилом доме на Митинской улице.

Преступник пришел в квартиру знакомой ему семьи с травматическим пистолетом, переделанным в боевой. Он расстрелял сына и мать. Затем выстрелил себе в шею. Сейчас за жизнь пострадавших борются медики.

Несколько иную информацию приводит ТАСС со ссылкой на источники в силовых органах.

По данным агентства, неизвестный застрелил из ружья мужчину на Митинской улице, а его отец, вступившись за сына, ранил стрелка ножом.

«Мужчина выстрелил в ходе конфликта в своего оппонента и убил его. Отец застреленного ранил убийцу ножом», — рассказал источник.