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Центр ядерных исследований загорелся в Польше 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Центр ядерных исследований загорелся в Польше
Фото: Michal Fludra /Global Look Press
В польском Национальном центре ядерных исследований, расположенном неподалёку от Варшавы, произошёл пожар.
К настоящему моменту возгорание ликвидировано, но сотрудники Государственной пожарной охраны продолжают работу на месте инцидента.
После тушения пожара в центре и его окрестностях были произведены дозиметрические измерения, которые не выявили радиоактивных выбросов и загрязнения окружающей среды, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство атомной энергии. Там отметили, что огонь не добрался до тех помещений, где хранятся изотопы и радиоактивные вещества.
Ранее NEWS.ru писал о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Огонь уничтожил 12 населённых пунктов и свыше 11 тысяч гектаров леса. К настоящему времени все возгорания локализованы.
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Происшествия , В мире , РИА Новости , Польша
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