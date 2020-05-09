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Шесть человек погибли при пожаре в деревне в Башкирии 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
При пожаре в Башкирии погибли шесть человек
Фото: РИА Новости
Шесть человек погибли и ещё один пострадал в результате пожара в одной из деревень Туймазинского района Башкирии.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что сообщение о возгорании в деревне Тимирово поступило 9 мая в 4:09 по местному времени (2:09 мск).
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение одноэтажного здания с мансардой размером 12х5 м», — указали в ведомстве.
Уточняется, что во время тушения спасателями были обнаружены тела шестерых погибших. Их личности в настоящий момент устанавливаются.
«Один мужчина 1988 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь», — добавили в пресс-службе.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Башкортостан
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