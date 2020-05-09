На таксиста напали за отказ вести без пропуска 

Москве пассажир такси напал на водителя после того, как тот оказался везти его без пропуска. Об этом сообщает Life.ru.

Таксист отказался вести мужчину, у которого при себе не было пропуска, и попросил его покинуть автомобиль, однако в ответ пассажир начал оскорблять его, используя нецензурную лексику.

Таксист нажал на кнопку вызова экстренной помощи в мобильном приложении, после чего мужчина вырвал провод от телефона и попытался задушить им водителя. Вскоре он покинул машину, похитив телефон таксиста, примерная стоимость которого составляет 18 тысяч рублей.

В отношении пассажира такси возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

С 15 апреля для перемещения по Москве необходимо оформить пропуск с QR-кодом. Он выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездки в других личных целях.