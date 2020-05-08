Москвич напал на таксиста за отказ везти без пропуска

Москве пассажир напал на водителя такси из-за просьбы предоставить электронный пропуск на поездку. Злоумышленник пытался задушить водителя и украл его телефон.

«В ответ на просьбу Расима [водителя такси] выйти из машины мужчина начал громко кричать матом», — пишет Life.

После того, как таксист нажал кнопку SOS на своем телефоне, пассажир выдернул шнур, забрал телефон и пытался задушить водителя.

Сообщается, что таксист смог дать отпор нападавшему, однако злоумышленнику удалось украсть телефон стоимостью 18 тысяч рублей и разбить зеркало заднего вида в салоне автомобиля. Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее URA.RU писало, что жители Екатеринбурга стали игнорировать карантин. Об этом свидетельствуют индекс самоизоляции и рост заказов на услуги такси. А в Тюмени таксисты отказываются носить маски и обрабатывать салон автомобиля антисептиками.