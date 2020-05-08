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Москвич напал на таксиста за отказ везти без пропуска 

Вероника Полынина 1 час назад
Москвич напал на таксиста за отказ везти без пропуска
Фото: РИА Новости
В Москве пассажир такси попытался задушить водителя после просьбы предъявить пропуск, пишет Life.ru.
Таксист попросил пассажира предъявить пропуск, однако у мужчины его не оказалось. Водитель заявил, что не повезет его без пропуска и попросил выйти из машины. После этого пассажир начал оскорблять водителя с использованием нецензурной лексики.
Таксист нажал кнопку SOS на агрегаторе. Услышав сигнал, пассажир выдернул шнур, выхватил телефон и попытался задушить водителя. Кроме того, он разбил в машине зеркало заднего вида.
После непродолжительной схватки пассажир покинул салон автомобиля, похитив телефон стоимостью 18 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
Как сообщал «Рамблер», с 15 апреля в Москве действует пропускной режим для передвижения на личном, служебном и общественном транспорте, в том числе и в такси. Пропуск содержит QR-код и номер. В документе также есть данные о ФИО, цели поездки, пункте отправления и пункте назначения, сроке действия пропуска.
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Происшествия , Москва
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