Москвич напал на таксиста за отказ везти без пропуска 

Москве пассажир такси попытался задушить водителя после просьбы предъявить пропуск, пишет Life.ru

Таксист попросил пассажира предъявить пропуск, однако у мужчины его не оказалось. Водитель заявил, что не повезет его без пропуска и попросил выйти из машины. После этого пассажир начал оскорблять водителя с использованием нецензурной лексики.

Таксист нажал кнопку SOS на агрегаторе. Услышав сигнал, пассажир выдернул шнур, выхватил телефон и попытался задушить водителя. Кроме того, он разбил в машине зеркало заднего вида.

После непродолжительной схватки пассажир покинул салон автомобиля, похитив телефон стоимостью 18 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Как сообщал «Рамблер», с 15 апреля в Москве действует пропускной режим для передвижения на личном, служебном и общественном транспорте, в том числе и в такси. Пропуск содержит QR-код и номер. В документе также есть данные о ФИО, цели поездки, пункте отправления и пункте назначения, сроке действия пропуска.