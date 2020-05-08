Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали 

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова на два месяца. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Блогера обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского. Как полагает следствие, он требовал у сотрудника полиции деньги за нераспространение личных фотографий, которые в итоге все равно были опубликованы.

7 мая сообщалось, что домой к Воронцову пришли сотрудники правоохранительных органов , выпилили дверь болгаркой и стали проводить обыск. Об этом сам Воронцов сообщил в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».