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Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали 

Lenta.ru 1 час назад
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали
Фото: страница Владимира Воронцова во «ВКонтакте»
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова на два месяца. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Блогера обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского. Как полагает следствие, он требовал у сотрудника полиции деньги за нераспространение личных фотографий, которые в итоге все равно были опубликованы.
7 мая сообщалось, что домой к Воронцову пришли сотрудники правоохранительных органов, выпилили дверь болгаркой и стали проводить обыск. Об этом сам Воронцов сообщил в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».
Владимир Воронцов — бывший сотрудник полиции, прошедший путь от постового до оперуполномоченного Центра «Э» ГУ МВД по Москве. После увольнения из органов создал проект «Омбудсмен полиции», куда стали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства. В апреле 2020 года, в связи с публикацией фейка о коронавирусе на его канале, СКР возбудил уголовное дело, а у Воронцова и его родных прошли обыски — хотя сам он находится в статусе свидетеля.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Воронцов , СКР , МВД , АГН "Москва" , Москва
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