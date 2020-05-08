Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы

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Пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19 сбежала из Городской клинической больницы имени Дегтярева в Москве , сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным телеканала, сбежавшей пациентке 59 лет. Побег она совершила накануне. Об инциденте в полицию сообщили сотрудники больницы.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,6 миллиона зараженных, из которых свыше 254 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего заболевших и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.

Россия занимает пятое место по числу выявленных случаев заражения. По последним данным, COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Жертвами болезни стали 1723 пациента.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа— и железнодорожное сообщение.