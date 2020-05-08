Захарова прокомментировала статью о виновнике ВОВ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью министра иностранных дел Хайко Мааса о вине Третьего рейха в развязывании Второй мировой войны.

Материал на тему причин войны был написан Маасом для журнала Der Spiegel совместно с директором Института современной истории Андреасом Виршингом.

В нём немецкий министр констатирует, что «только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну».

Постоянно предпринимаемая в последнее время попытка «бесстыдным образом переписать историю» требует от Берлина ясной позиции, подчеркнул он.

Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что это «лучше всяческих дополнительных определений, объяснений и комментариев».

«Эти слова подводят черту под любыми усилиями что-то разъяснить западным партнёрам. Многие из них даже в такие особенные для всего человечества дни и даты не перестают искать попытки исказить историю», — сказала она во время брифинга.

Дипломат обратила внимание на заявление Минобороны США о том, что «конфликт» начался, когда «Германия и Советский Союз вторглись в Польшу».

«То есть, по мнению американской стороны, СССР так же виноват в развязывании Второй мировой войны, как и Третий рейх», — добавила Захарова.

В тексте американского министерства также не упомянуто, что именно Советский Союз «сломил хребет фашисткой машины», а наибольшее число гитлеровцев полегло именно на Восточном фроне.

«Зато рассказывается, что меньше чем через год, после высадки США и союзников в Нормандии, война закончилась», — сказала представитель МИД.

В статье Хайко Мааса и Андреаса Виршинга при этом утверждается, что приписывать другим народам роль преступника несправедливо по отношению к жертвам войны, и предостерегли от «превращения истории в инструмент, раскалывающий Европу».